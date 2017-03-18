طاهر للاعبين: الجماهير تنتظر منكم اللقب الغائب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أجرى المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، اطمأن خلاله على حالة بعثة الفريق في جنوب إفريقيا.

وحرص طاهر على التأكد من أن كافة الأمور الإدارية تسير بشكل جيد في بعثة الفريق بجوهانسبرج، وتوفير كافة احتياجات الفريق هناك يتم على النحو الأمثل.

وطلب رئيس النادي من مدير الكرة نقل تحياته للاعبين والتأكيد لهم على أهمية المباراة، وثقته في تخطي لقاء بيدفيست الجنوب إفريقي بنتيجة إيجابية تصعد بالأهلي إلى دور المجموعات لدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وشدد رئيس الأهلي في اتصاله بمدير الكرة على أن إدارة النادي والجماهير تنتظر منهم تقديم أفضل ما لديهم، والمواصلة في المنافسة؛ لتحقيق اللقب الغائب عن القلعة الحمراء.

شاهد أيضا

من جانبه أكد عبد الحفيظ ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي؛ لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في لقاء العودة المحدد لها الثالثة والنصف عصر غد الأحد.

وأثنى عبد الحفيظ على حالة التركيز التي يشاهدها في وجوه اللاعبين من اليوم الأول لوصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، وحماسهم الشديد؛ لتنفيذ التعليمات الفنية في التدريبات.

وأوضح أن الأهلي يخوض مواجهة دور الـ32 الأصعب من بين جميع الفرق تقريبا؛ لأن المنافس الجنوب إفريقي يمتاز بالقوة والتكتيك الفني المميز، وهو ما جعل من مواجهته ـ ذهابا وإياباـ ليست سهلة.

وتمنى عبد الحفيظ التوفيق للاعبين في مباراة الغد، وأن يقدم الجميع أفضل ما لديهم؛ لحسم التأهل وتحقيق الفوز على بيدفيست في جنوب إفريقيا.