عبد الفتاح: تشكيل لجنة الحكام تعطل بسبب بطلان الانتخابات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تشكيل لجنة الحكام الجديدة تعطل بعد حكم بطلان انتخابات الجبلاية.

وقال عبد الفتاح لـ "التحرير"، إن حكم بطلان الانتخابات تسبب في تعطيل إعلانه التشكيل خاصة مع غموض موقف المجلس بالاستمرار من عدمه.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن مراقبي الحكام دورهم تسجيل أخطاء الحكم ومنحهم تقييم وفق آدائهم في المباريات.

شاهد أيضا

وأكد عبد الفتاح إن ماقاله مرتضى منصور رئيس الزمالك عن أن مراقب مباراة الأبيض والمقاصة بوجود ركلة جزاء للزمالك صحيح، لكن هذا هو الطبيعي والمتعارف عليه، ودور مراقب الحكام تدوين قرارات الحكم الخاطئة والصحيحة ومنح الحكم تقييم.

جدير بالذكر أن عصام عبدالفتاح يتولى رئاسة لجنة الحكام منذ بداية العام الجاري.