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سموحة يسعى لتأكيد صعوده في الكونفيدرالية

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سموحة يسعى لتأكيد صعوده في الكونفيدرالية سموحة يسعى لتأكيد صعوده في الكونفيدرالية

التحرير

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يستضيف نادي أولينزي ستارز الكيني نظيره سموحة المصري، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بملعب موي ستاديوم، بقيادة الحكم جيان كلود إشيموي، في مباراة العودة لدور الـ32 (1)، في منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحقق سموحة فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه أولينزي ستارز برباعية دون رد، في لقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بأقدام (إسلام محارب: هدفين، وأحمد رؤوف: هدف، ومحمود عبد العزيز: هدف).

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ووضع سموحة قدمه في الدور ثمن النهائي بفوزه الساحق، في لقاء الذهاب بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان الذي قاد الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة الإفريقية هي الثانية بالنسبة لسموحة بعدما شارك في دوري أبطال إفريقيا موسم 2014 -2015، لكنه فشل في تخطي دور المجموعات.

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التحرير

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