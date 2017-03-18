النصر يصطدم بالإسماعيلي والإنتاج في مواجهة صعبة أمام دجلة

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تستضيف الملاعب المصرية، اليوم السبت، مباريات الأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز، والتي تنذر بمواجهات قوية، حيث يلتقي النصر للتعدين مع الإسماعيلي والإنتاج الحربي مع وادي دجلة.

ويلعب الإسماعيلي مع النصر على استاد أسوان، ويأمل في خطف ثلاث نقاط مهمة تنتشله من المركز العاشر، والذي يحتله برصيد 25 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط.

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وفي المباراة الأخرى يلعب الإنتاج الحربي مع وادي دجلة على استاد السلام، ويحتل الأول المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، بينما يتقدم عليه النادي الدجلاوي بمركزين، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.

وتستأنف مواجهات الأسبوع الـ21 يومي الخميس 23 مارس والجمعة 24 مارس، حيث يلتقي يوم الخميس الأهلي مع الداخلية والشرقية مع الزمالك، ويوم الجمعة يلعب مصر المقاصة مع المصري البورسعيدي.