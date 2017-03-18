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رمزي يتابع لقاء دجلة والإنتاج لضم عناصر من الفريقين إلى «المحليين»

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رمزي يتابع لقاء دجلة والإنتاج لضم عناصر من الفريقين إلى «المحليين» رمزي يتابع لقاء دجلة والإنتاج لضم عناصر من الفريقين إلى «المحليين»

التحرير

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كشف طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين، أن الجهاز الفني سيحضر مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي اليوم في الجولة الـ21 للدوري.

وقال السعيد لـ"التحرير"، إن الجهاز الفني يسعى لمتابعة بعض العناصر في الفريقين تمهيدًا لضمها في معسكر نهاية مارس الجاري.

ويرغب الجهاز الفني في إقامة المعسكر في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة حيث يتدرب عليه خلال معسكر مارس الذي يقام من 22 إلى 28، ويتخلله لقاء ودي أمام بنين يوم 27.

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واتفق هاني رمزي مدرب منتخب المحليين مع الجهاز المعاون، على تطبيق طريقة 4/2/3/1 في الفترة المقبلة، ليكون هناك توحيد لطريقة اللعب بين منتخب المحليين والمنتخب الأول.

وأكد رمزي للجهاز المعاون أنه لن يطبق الطريقة بنفس أسلوب المنتخب الأول، وإنما بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم يسعى من خلاله المنتخب للاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباريات وعدم الارتكان للدفاع.

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التحرير

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