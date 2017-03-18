أخبار عاجلة

شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار» -
هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

لم يكن «سي السيد» ومات بعد رؤية النبي سليمان.. ما لا تعرفه عن يحيى شاهين

Google+ Print
لم يكن «سي السيد» ومات بعد رؤية النبي سليمان.. ما لا تعرفه عن يحيى شاهين لم يكن «سي السيد» ومات بعد رؤية النبي سليمان.. ما لا تعرفه عن يحيى شاهين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أيقونة المجتمع الذكوري، ورمز للرجل الديكتاتور، إنه "سي السيد" صاحب شخصية "السيد أحمد عبد الجواد"، في فيلم "بين القصرين"، عن رائعة الأديب العالمي نجيب محفوظ، لكن الحقيقة أن من أدى تلك الشخصية لا تمت صفاته كرجل لها من قريب أو بعيد، وذلك على عكس ما تصوره الكثيرون، لشدة إجادته في تقمص الدور.

2014-03-18_00135


في التقرير التالي يرصد لكم «التحرير لايف» لقطات من حياة الفنان الراحل يحيى شاهين.

- البداية من «ميت عقبة»

لأسرة متوسطة الحال، ولد يحيي يحيي حسن شاهين، يوم 17 مارس عام 1917، بجزيرة "ميت عقبة" بمحافظة الجيزة، وظهرت عليه معالم موهبة التمثيل مبكرًا أثناء تعلمه بمدرسة عابدين الابتدائية، وترأس فريق التمثيل بالمدرسة، ثُم التحق بمدرسة العباسية الصناعية، ونَال دبلوم الفنون التطبيقية من قسم النسيج عام 1933، وتم تعيينه في شركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلا أن طموحه الفني ورغبته في أن يكون أحد نجوم الفن في مصر، دفعه لعدم تنفيذ التعيين.

- دخول عالم الفن

208993 (1)

اكتشفه الفنان بشارة واكيم، بعد أن طلب يحيى مقابلته، ثم علم أن الفنانة فاطمة رشدي بدأت في تكوين فرقة مسرحية جديدة، فتقدم للفرقة ونجح بالفعل في كسب ثقة "فاطمة"، فجعلته الفتى الأول في فرقتها، وفجأة لمع نجمه على خشبة المسرح، وقدم مسرحيات عديدة من بينها "روميو وجوليت"، "مجنون ليلى"، و"مرتفعات وذيرينج"، قبل أن يقرر التفرغ للسينما عام 1946.

208986

الظهور السينمائي الأول له جاء من خلال فيلم "لو كنت غني"، أمام أستاذه بشارة واكيم، ثم توالت الأعمال السينمائية لـ"الفتى الأول"، أمام نجمات السينما المصرية آنذاك مثل ليلى مراد، وماجدة، وفاتن حمامة، وزهرة العلا، وزبيدة ثروت، إلا أنه فاز بفرصة العمر من خلال الوقوف أمام كوكب الشرق أم كلثوم في فيلمي "سلامة" و"دنانير".

208991

شاهد أيضا

لـ"شاهين" علامات بارزة خلال مشواره الفني، من بينها تجسيده دور مؤذن الرسول "بلال بن رباح" في فيلم "بلال مؤذن الرسول"، ودور "الفضل" في فيلم "فجر الإسلام"، ودوره الأبرز "أحمد عبدالجواد" في الثلاثية "بين القصرين"، "قصر الشوق"، و"السكرية"، ودوره في فيلم "جعلوني مجرما".

2014-03-18_00128

ومن شدة نجاحه في دور "سي السيد" عرضت عليه إحدى جهات الإنتاج التليفزيوني أن يعيد تقديم الشخصية من خلال مسلسل كامل، وذلك مقابل مبلغ كبير من المال، لكنه رفض بعد أن قال له صديقه: "لا يجب أن تؤدي هذا الدور مرة أخرى.. أنت قلت ما أردت قوله من خلال عملك"، فكلف زوجته بالاعتذار للشركة.

- حياته الخاصة

208988

تزوج للمرة الأولى من امرأة مجرية تكبره في السن، وأنجب منها طفلتين، لكنهما لم يتفاهما، فقررت الزوجة العودة للمجر، وأخذت معها الطفلتين، وهو ما سبب له اكتئابًا حادًا، وبعدها تزوج من زوجته التى رافقته حتى آخر يوم فى حياته، السيدة مشيرة عبدالمنعم، التى أنجب منها ابنته داليا.

وفى حديث نادر معها، أكدت السيدة مشيرة أن زوجها يحيى شاهين لم يكن أبدًا "سى السيد" الذى ظهر فى الثلاثية، ولكنه كان زوجًا عطوفًا وأبًا حنونًا، لا يتناول طعامه إلا إذا تأكد أنهما تناولا طعامهما، وكان صديقًا لابنته، وعلمها كثيرًا من معانى الحرية والأمل والحياة.

- رؤية سليمان

1

قبل رحيله بفترة وجيزة، اتصل به الدكتور إبراهيم بسيونى، شقيق الإعلامى أمين بسيونى، وأخبره أنه رأى له رؤية في منامه رغم عدم معرفته به، حيث رأى أناسًا يتجمعون حول شخص هو النبى سليمان، وعندما اقترب وجده هو يحيى شاهين، استغرب شاهين الرؤية، وهو الأمر الذي أثار استعجاب شاهين، فتحدث للشيخ الشعراوي ليخبره بفحواها، فأكد له أنها "خير"، طالما به أحد أنبياء الله،  وما هي إلا أيام قليلة حتى توفي يحيى في يوم 18 مارس عام 1994، عن عمر ناهز 77 عامًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر