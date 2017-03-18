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بطلة «المتزوجون» الأصلية التي حاولت الانتحار.. 12 معلومة عن ابنة الشحرورة

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التحرير

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نشأت في منزل فني من الطراز الأول، فورثت الجينات الفنية، ودخلت مجال التمثيل بمساعدة من والدتها، لكنها لم تترك بصمة واضحة، إنما ارتبطت شهرتها دائمًا بشهرة والدتها، التي رافقتها في جميع حفلاتها، وحتى إلى الاستوديوهات أثناء تصوير الأفلام.

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«التحرير لايف» يرصد لكم 12 معلومة عن الفنانة هويدا المنسي، ابنة الفنانة اللبنانية الراحلة صباح.

1- ولدت في 18 مارس 1952، أي أنها تبلغ من العمر 65 عامًا.

2- هي ابنة عازف الكمان أنور المنسي، ثالث أزواج "الشحرورة" صباح.

3- انفصل والدها عن والدتها، وهي بعمر السنتين.

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4- تعلمت في المدرسة البريطانية بالقاهرة، ثم ألحقتها والدتها بمدرسة "داخلي"، لم تكن تحبها وكثيرًا ما هربت منها.

5- كانت على الديانة الإسلامية فور ولادتها، بحكم ديانة والدها المسلم، لكن بعد عودتها إلى لبنان مع والدتها، قامت "صباح" بتحويل ديانتها إلى المسيحية.

6- توفي والدها وهي بعمر السابعة، بعد سقوطه من فوق الفرس، وحينما عرفت بخبر الوفاة حاولت الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الدور الـ12، حيث كانت تسكن مع والدته الفنان صباح في بناية تتكون من 24 طابقًا.

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7- رغم قسوة والدتها عليها في التربية، إلا أنها حظيت بالكثير من الدلال بعد وفاة والدها، حيث قامت والدتها بغناء العديد من الأغاني لها، منها الأغنية الشهيرة "حبيبة أمها".

8- دخلت مجال التمثيل بمساعدة والدتها في عام 1970، وظهرت بعدد من الأفلام المصرية واللبنانية.

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9- من أبرز الأفلام التي شاركت فيها "هويدا" كانت "لعبة النساء، والمغامرون، وليلة بكى فيها القمر، ونار الشوق، ورحلة النسيان، وحسناء وعمالقة".

10- كانت هي البطلة الأصلية لمسرحية "المتزوجون"، حيث جسدت دور "لينا"، لكن لم يرضَ عن أدائها كل من سمير غانم وجورج سيدهم فتم استبدالها بالفنانة بعد الكثير من العروض، وسُجلت المسرحية للتلفزيون بعد مجيء شيرين.

11- تزوجت بدون علم والدتها، وهي بعمر السادسة عشرة، فثارت والدتها التي كانت ترسم لها طريقًا آخر.

12- في فيلم "نار الشوق" كان على صباح أن تصفع ابنتها في أحد المشاهد، لأنها عادت إلى المنزل مخمورة، لكنها  لم تستطع رغم إعادة المشهد أكثر من مرة، وبعد ضغط من المخرج قامت بصفعها بقوة، ثم انسحبت باكية ومنهارة، فاستغل المخرج تلك اللقطة وأضافها للمشهد.

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التحرير

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