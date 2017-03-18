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ضبط سيارة مُحملة بكابلات كهربائية مسروقة بأكتوبر

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ضبط سيارة مُحملة بكابلات كهربائية مسروقة بأكتوبر ضبط سيارة مُحملة بكابلات كهربائية مسروقة بأكتوبر

مصراوي Masrawy

ضبط سيارة مُحملة بكابلات كهربائية مسروقة - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت دورية أمنية بأكتوبر، اليوم السبت، من ضبط سيارة مُحملة بكابلات كهرباء مسروقة.

البداية كانت أثناء قيام المقدم محمد أمين، رئيس مرور الشيخ زايد، بتسيير حركة المرور بميدان جهينة، أبلغه شخص بقيام 3 أفراد بسرقة كابلات الكهرباء بطريق وصلة دهشور.

انتقل على الفور الضابط والقوة إلى مكان الواقعة، ورصدوا توقف سيارة "بيك أب" بجوارها شخصين، فرا هاربين فور مشاهدتها للشرطة، وتم ضبط السائق.

وبالتفتيش تبين أن السيارة مُحملة بـ 10 كابلات كهربائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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