الآثار تسترد قناع آثري من باريس‎

كتبت- نسمة فرج:

نجحت وزارة الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بباريس في استرداد قناع أثري من الخشب المغطى يرجع لعصر الدولة الحديثة كان قد خرج من مصر بطريقة غير شرعية.

وحسب البيان الصادر وزارة الآثار، اليوم السبت، أوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أنه تم رصد القناع يعرض للبيع بأحد صالات المزادات الفرنسية في نهايات عام 2016، وبعد البحث والدراسة تبين أنه ضمن أحد مسروقات مخزن جزيرة ألفنتين بأسوان.

وأكد عبدالجواد أن وزارة الآثار على الفور أخذت كافة الإجراءات اللازمة لوقف البيع والتحفظ على القطعة والمطالبة بإعادتها إلى مصر حتى تسلمته السفارة المصرية بباريس منذ أيام.

وأشار المشرف العام على إدارة الآثار المستردة إلى أن القناع هو القطعة الثالثة التي تنجح وزارة الآثار في استردادها من مسروقات مخزن الفنتين عام2013. كما تم استرداد من مفقودات نفس المخزن تمثال أوشابتى من الخشب تم استلامه مؤخراً بسفارتنا بلندن، بالإضافة إلى تمثال من العاج كان معروض بأحد صالات ألمانيا وتم استلامه بالقاهرة في مارس 2016.