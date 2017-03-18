20 مايو.. الحكم في طعن لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب التحرير

كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم السبت، حجز حكمها في الطعن المقام من الناشط الشيعي أحمد راسم النفيس ضد لجنة الأحزاب السياسية، لرفضها تأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب التحرير للحكم، بجلسة 20 مايو المقبل.

وأكدت لجنة شئون الأحزاب في طعنها عدم استيفاء عدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية‫.

وكان تقرير مفوضي الدولة قد أوصى بقبول طعن لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعي أحمد النفيس‫.