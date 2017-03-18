"سرقة موبايلها" توقع بهاربة في قبضة الشرطة بالدقي

كتب - محمد شعبان:

لم تكن تعلم ربة منزل أن إبلاغها عن سرقة هاتفها المحمول على يد محبوبها، سيكون سببًا في الوقوع في قبضة الشرطة؛ حيث أنها هاربة من حكم قضائي بالسجن.

البداية أثناء تواجد النقيب حمزة مرزوق والقوة المرافقة لتأمين المركز الثقافي الروسي بشارع التحرير بمنطقة الدقي، استغاثت به ربة منزل تدعى "سماح"، 32 عامًا، هاربة من حكم بالسجن 3 سنوات بقضية (مخدرات)، لقيام عامل يدعى "محمد. ع"، بسرقة هاتفها المحمول أثناء سيرها بصحبته، وفر هاربا.

وتمكن الضابط والقوة المرافقة من ضبط المتهم وبحوزته الهاتف، وأقر بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بينهما حيث تربطها علاقة عاطفية، فيما أقرت المتهمة بالحكم الصادر ضدها، وأحيلت إلى النيابة المختصة للتنفيذ.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.