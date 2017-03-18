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بالصور- مدرسة لـ "حوريات البحر" في روسيا!

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مصراوي Masrawy

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

مدرسة للحورياتمدرسة للحوريات

- مصراوي:

لم تعد "حوريات البحر" قصصاً من وحي الخيال، حيث بات بإمكان كل فتاة أن تعيش لحظات كـ "حورية بحر"، وذلك من خلال مدرسة تأسست مؤخراً في روسيا.

وتهدف "مدرسة الحوريات" في موسكو إلى تحقيق أحلام الفتيات إلى واقع؛ لكل من كانت تحلم بأن تصبح حورية ذات يوم، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتعد هذه فرصة ممتازة لكل من ترغب في تحقيق الخيال إلى واقع من خلال نوع جديد من اللياقة البدنية — سباحة الحوريات.

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مصراوي Masrawy

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