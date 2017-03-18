بالفيديو.. سخر من ملابسها.. فانتقمت منه بهذه الطريقة

كتبت - هاجر حاتم:

أكثر أمر لا تتقلبه الفتاة هو أن ينتقد أحد أي أمر يتعلق بمظهرها، خاصًة ملابسها، وهذا ما فعله أحد الشباب مع فتاة بأحد المطاعم السريعة.

رصدت أحد الكاميرات مشاجرة بين فتاة وشاب، عندما بدأ الشاب ينتقد ملابسها، ليتحول الامر إلى عراك باليد، تدخل فيه بعض الزبائن، وقامت الفتاة بلكم الشاب على وجهه مرتين.

يذكر أن الفيديو حقق ملايين المشاهدات على يوتيوب، والكثير من التعليقات جاءت تنتقد تصرف الشاب، بحسب ما ذكرته صحيفة ميرور.