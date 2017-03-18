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عامل يسرق محبوبته أمام المارة بالدقي: "في مشاكل بينا"

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عامل يسرق محبوبته أمام المارة بالدقي: "في مشاكل بينا" عامل يسرق محبوبته أمام المارة بالدقي: "في مشاكل بينا"

مصراوي Masrawy

عامل يسرق محبوبته أمام المارة بالدقي

كتب - محمد شعبان:

شهد شارع التحرير بمنطقة الدقي، واقعة طريفة، بعدما سرق عامل هاتف محمول محبوبته أثناء سيرهما بالشارع، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبطه.

البداية أثناء تواجد النقيب حمزة مرزوق والقوة المرافقة لتأمين المركز الثقافي الروسي، استغاثت به ربة منزل تدعى "سماح"، 32 عاما، هاربة من حكم بالسجن 3 سنوات بقضية (مخدرات)، لقيام عامل يدعى "محمد. ع"، بسرقة هاتفها المحمول أثناء سيرها بصحبته، وفر هاربا.

وتمكن الضابط والقوة المرافقة من ضبط المتهم وبحوزته الهاتف، وأقر بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بينهما حيث تربطها علاقة عاطفية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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