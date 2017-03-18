مأساة فتاة.. انتحرت من الطابق السادس بسبب "جهاز العروسة"

كتب - محمد شعبان:

أقدمت فتاة على الانتحار بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر، بعدما ألقت نفسها من الطابق السادس، لتسقط جثة هامدة.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، بسقوط فتاة من أعلى عقار.

وانتقل العميد محمد رسلان، مأمور قسم ثالث أكتوبر، إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات الرائد أحمد السويركي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، أن أزمة نفسية دفعت "إنجي عماد عبد التواب"، 14 عامًا، للانتحار، لمرورها ووالدتها بضائقة مالية، وعدم قدرة والدتها على تجهيز منقولات عُرسها حيث أن والديها منفصلان منذ فترة.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة الإصابة بكسور بالجسم ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.