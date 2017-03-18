مهمة صعبة تنتظر الريال في الـ«سان ماميس»

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يواجه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة أتلتيك بلباو السابع برصيد 44 نقطة على ملعب سان ماميس، في مواجهة معقدة للفريق الملكي الساعي للحفاظ على صدارة الدوري في ظل الملاحقة الشديد من الغريم برشلونة.

وخسر أتلتيك بلباو 12 مباراة من آخر 14 خاضها أمام ريال مدريد في الدوري وأتي الفوز الوحيد للفريق الباسكي في تلك الفترة في شهر مارس من عام 2015 بهدف نظيف، وهي آخر هزيمة لريال مدريد خارج ملعبه أمام فريق باسكي، حيث نجح الفريق الملكي من بعدها في الفوز في 6 مباريات خضاها خارج ملعبه أمام الفرق الباسكية.

ولعب ريال مدريد على ملعب أتلتيك بلباو الجديد 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في أخرى وانهزم في مثلها، ولم يخسر أتلتيك بلباو في آخر 13 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري الإسباني محققا الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3، وعن أفضل مسيرة للفريق على ملعبه من عام 1992 عندما نجح في تفادي الخسارة في 14 مباراة متتالية وحينها كان مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي لاعبا في الفريق.

في المقابل، نجح ريال مدريد في التسجيل في آخر 48 مباراة في جميع المسابقات، ونجح في العودة من التأخر في نتيجة المباريات 16 مرة في جميع المسابقات هذا الموسم محققا الفوز في 9 منها والتعادل في 7، وسيعول الريال على خدمات كريستيانو رونالدو الذي سجل 16 هدفا في شباك أتلتيك بلباو في 15 مباراة خاضها اللاعب البرتغالي أمام الفريق الباسكي في الليجا، ولكن لم يسجل الدون بعد على ملعب سان ماميس الجديد.

كمل سجل كريستيانو 4 ركلات جزاء في شباك حارس أتلتيك بلباو جوركا إرايزوز أكثر من أي حارس آخر، وبدوره سجل كريم بنزيما 5 أهداف في آخر 5 مباريات أمام أتلتيك في الدوري الإسباني، ويمتلك إيرنيستو فالفيردي سجلا سيئا للغاية أمام ريال مدريد حيث خسر في 11 مباراة من أصل 17 خاضها أمام الفريق الملكي في الدوري أكثر من أي فريق آخر.

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وفيما يلي مواعيد مباريات الدوري الإٍسباني اليوم:

إيبار- إسبانيول: الساعة 14:00

أتلتيك بلباو- ريال مدريد: الساعة 17:15

ألافيس- ريال سوسيداد: الساعة 19:30

ريال بيتيس- أوساسونا: الساعة 21:45