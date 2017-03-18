إنتر يصطدم بتورينو.. وميلان يستقبل جنوة المترنح في الدوري الإيطالي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفتتح اليوم السبت مباريات الجولة رقم 29 في الدوري الإيطالي وذلك عندما يحل الإنتر صاحب المركز الخامس برصيد 54 نقطة ضيفا ثقيلًا على تورينيو العاشر برصيد 39 نقطة على ملعب أولمبيكو جراندي.

ونجح تورينيو في الفوز بلقاءين من آخر 4 أمام الإنتر بعدما فشل من قبلها في الفوز في أي مباراة من آخر 21 جمعت بينهما، ومع ذلك يعاني تورينو كثيرًا على ملعبه أمام الإنتر، بعدما فشل في الخروج بأكثر من نقطتين من آخر 12 مواجهة بينهما وفشل في التسجيل في 9 مباريات منها.

ويعاني تورينيو من مشاكل دفاعية كبيرة في الآونة الأخيرة وذلك بعدما استقبلت شباك الفريق 19 هدفًا في آخر 9 مباريات كثالث أضعف خط دفاع في تلك الفترة خلف بيسكارا الذي استقبلت شباكه 28 هدفًا وباليرمو الذي سكن مرماه 20 هدفًا.

ومع ذلك، لم يخسر تورينيو على ملعبه هذا الموسم سوى مباراة واحدة أمام يوفنتوس وحقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4، وإذا تم احتساب نقاط آخر 13 جولة فقط، سنجد أن الإنتر سيحتل حينها المركز الثاني في الدوري خلف يوفنتوس بنقطة وحيدة، وهو ما يظهر العمل الكبير الذي يقدمه مدرب الفريق ستيفانو بيولي.

ونجح الإنتر في الفوز بخمس مباريات من آخر 6 خاضها خارج ملعبه واستقبلت شباكه 3 هداف فقط ولم يخسر سوى من اليوفي، وفي إطار نفس الجولة يستقبل ميلان السابع برصيد 50 نقطة نزيره جنوة الـ16 برصيد 29 نقطة على ملعب سان سيرو.

شاهد أيضا

ونجح جنوة في الفوز بأربع مباريات من آخر 5 جمعته بيملان وتعرض لخسارة وحيدة، ومع ذلك يعول الروسونيري على التاريخ حيث لم يخسر سوى مرة واحدة فقط أمام جنوة في السان سيرو في آخر 25 مباراة جمعت بينهما في الدوري الإيطالي، والأكثر من ذلك نجح ميلان في التسجيل في آخر 16 مباراة خاضها على ملعبه أمام جنوة.

ولم يحقق جنوة الفوز سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، وأتى هذا الانتصار على حساب إمبولي بثنائية نظيفة في آخر مباراة خاضها الفريق خارج ملعبه، وسيعول ميلان على حارسه الشاب جيانلويجي دوناروما الذي حقق أكبر عدد من التصديات بين جميع حراس الدوري هذا الموسم بـ111 تصديًا والوحيد الذي تصدى لـ9 كرات أو أكثر في مبارتين مختلفتين وكان ذلك أمام يوفنتوس ولاتسيو.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

تورينو- إنتر : الساعة 19:00

ميلان- جنوة : الساعة 21:45