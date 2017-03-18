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صور| عاصفة ترابية تضرب سوهاج.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

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صور| عاصفة ترابية تضرب سوهاج.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ صور| عاصفة ترابية تضرب سوهاج.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

التحرير

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شهدت محافظة سوهاج، اليوم السبت، عاصفة ترابية، وتتكاثر السحب المحملة بالأمطار، وسط تحذيرات من إدارة المرور لقائدي المركبات بتوخي الحذر.

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وقال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، إنه تم رفع حالة الطوارئ لمواجهة السيول، وتفعيل غرفة عمليات المحافظة لتلقي أية بلاغات والتعامل معها.

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وأضاف "عبد المنعم"، أنه تم توفير أماكن الإيواء الاحتياطية لاستقبال المواطنين من الأماكن المتوقع حدوث السيول بها، وتوفير كافة المواد الغذائية والأدوية والأمصال، إضافة إلى توفير مواتير شفط المياه ومولدات كهرباء بالمستشفيات المركزية.

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التحرير

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