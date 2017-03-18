أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 18 مارس

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم -السبت-، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.08 جنيه، ونحو 18.19 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك اتش اس بى سى ليسجل سعر البيع نحو 18.35 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.16 جنيها، وسجل سعر البيع فى كلا من بنك الاسكندرية، ومصرف ابوظبى الاسلامى نحو 18.22 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.12 جنيها، وسجل سعر البيع فى بنك كريدى اجريكول نحو 18.21 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.11 جنيها.

وسجل سعر البيع فى كلا من البنك التجارى الدولى، والبنك الاهلى اليونانى، والبنك المصرى الخليجى، وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك بيريوس، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والاسكان، والبنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 18.20 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيها، وسجل سعر البيع فى بنك قناة السويس نحو 18.15 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيها.

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وثبت سعر البيع فى كلا من البنك الاهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك مصر ايران للتنمية، وبنك فيصل ليسجل نحو 18.10 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو19.45 جنيهًا للبيع و9.27 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 22.39 جنيه للبيع، ونحو 22.03 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى 18.18 جنيه للبيع و17.96 جنيه للشراء.