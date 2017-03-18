تداول 670 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر في فبراير الماضي

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شهدت موانئ البحر الأحمر خلال شهر فبراير الماضي تداول 670 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 25 % خلال نفس الفترة، حسبما صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر.

وأكد ملاك أن كمية الوارد بلغت 298 ألف طن بضائع بينما الصادر 372 ألف طن بضائع وحقق الصادر نسبة زيادة 64 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي ونسبة زيادة 25 % عن الوارد خلال نفس الفترة.

وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في نسبة زيادة تداول البضائع، حيث شهد الميناء تداول 360 ألف طن بضائع من خلال استقبال 140 ألف طن ومغادرة 220 ألف طن بضائع ويأتي ذلك بعد افتتاح أعمال تطوير الميناء وزيادة مساحته والذي ساهم فى زيادة حركة التبادل التجاري.

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على جانب آخر شهد ميناء السويس تداول 23 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 2000 طن وصادر 21 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 40 ألف طن بضائع بكمية وارد 7 آلاف طن وصادر 33 ألف طن بضائع.

كما شهد ميناء القصير تصدير 97 ألف طن فوسفات بينما استقبل ميناء الزيتيات 150 ألف طن بوتاجاز بنسبة زيادة 9 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي.