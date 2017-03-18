ضبط شخص نصب على مواطنين فى 300 مليون جنيه بالجيزة

سمر العشري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لنصبه واحتياله على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على 300 مليون جنيه.

وتلقت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد المحامين وكيلاً من المواطن “أنس . ع . م ” رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إنتاج داجنى وحيوانى، بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضى، ومقيم بالمهندسين بالجيزة، وسبق اتهامه فى 113 قضية نصب ، “شيكات ، تبديد ، سرقة تيار كهربائى “، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى إحدى تلك القضايا، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره ( 197 مليون جنيه )، بزعم أنه صاحب مصنع علف حيوانى بإحدى الدول الأوروبية، وأنه سوف يقوم بتوريد ( 25 ألف طن ) من ذلك العلف ، ولم يفى بذلك .

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وأضاف أن المتهم زعم أنه يمتلك مصنع وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيوانى بدولة أسبانيا، وبدأ فى تقاضى مبالغ مالية كبيرة من وكيل المبلغ والعديد من المواطنين بزعم استثمارها لهم فى ذلك المجال.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته ( 2 هاتف محمول ) بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحتوي على محادثات كتابية وصور تفيد قيامه بالإشتراك مع سيدة أجنبية تدعى ناتاليا بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة بإسمه وإسم شركته ما بين بنوك بدول أوروبية وعربية ( يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بورود تلك التحويلات المالية إليه لسداد مستحقاتهم ) ومحادثات على برنامج ( الواتس آب ) بينه وبين العديد من الأشخاص يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية طرفه .

وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع وأضاف بأنه قام بالإستيلاء على مبالغ مالية أخرى من العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم بلغت ( 300 مليون جنيه ) بعد أن أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية ، وأنه قام بالمضاربة بتلك الأموال فى البورصة العالمية بمساعدة صاحب شركة صرافة ( تم تحديده وجارى العمل على ضبطه ) ، وأنه فى إنتظار الأرباح المالية من المضاربة ورد المبالغ المالية للشاكى وباقى المجنى عليهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.​

المصدر:اونا

شبكةعيونالإخبارية

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