عيون لامعة و براقة بطرق بسيطة

العيون اللامعة والبراقة هى من أجمل العيون التي تجذب النظر إليها ومن أنواع العيون البراقة هي العيون الصافية البريئة والتي تجعل القلوب تهوى إليها.

كثير من النساء تسعى لتحصل على عيون جميله وبراقه باستخدام المكياج بمختلف أنواعه وألوانه وأشكاله كما أن هناك أنواع من المكياج تضر بالعيون أكثر من جعله مفيد لها.

بعض النصائح المفيدة لكل أنثى:

اولا: تغسل عينيها قبل النوم جيدا وتزيل آثار الماكياج كاملا.

ثانيا: النوم بقسط كافي يوميا لأن قلة النوم تؤدى إلى وجود انتفاخ فى العين وتفقد بريقها.

ثالثا: يجب تعويض الجسم عن بعض المواد اللازمة لنضارة البشرة وإزالة الهالات السوداء تحت العين لإعطائها بريق خاص بها.

اجعلي عيونك مميزة

وهناك بعض الخطوات البسيطة التى تجعل لعينك بريقا وتجعلها واسعة جميلة سنوضحها فيما يلي:

أولًا: قلم الكحل وهو من أبسط الأدوات الموجودة لدى كل سيدة ولكي تجعلي عينيك جميله استعملي الكحل فى توسيع عينيك من الخارج برسم خط عليها لكي تبدو أوسع وأعمق.

وعندما تظللين عينك سيدتى استخدمى الألوان الفاتحة من الداخل بينما من الخارج استخدمى ألوان غامقة واجعلى بينهم نوع من التدريج ليجعل اللون أكثر جمالا وأعمق.

ولكي تجعلى عيونك بيضاء جميلة صافية عليكي بالأتي:

لا تجعلي عينيك حمراء باستمرار وعلاج الاحمرار هو البعد عن الجفاف وعلاج الجفاف النوم بما يكفي ما يعادل ثمانية ساعات يوميا والنوم ليلًا بدلًا من السهر وتخلصي دائمًا من أي بكتريا فى عينيكِ بغسل العينين بالماء الدافئ قبل النوم حاولِ استخدام قطرات للعين غسول من الحين للأخر.

وإن كنت من الاشخاص المستعملين للإلكترونيات كثيرا مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو غيرهما فحافظي على شرب الماء يوميًا بما يعادل ثمانية أكواب للحفاظ على عينك من الجفاف بصفة دورية وباستمرار للتأكد على صحتها وكونها سليمة.

حافظي دوما على الحصول على الفيتامينات لحماية عينك والحفاظ على صحتها ومن هذه الفيتامينات اللازمة لتحافظي على صحة عينك منها الفيتامينات الموجودة في الجزر والحليب وأنواع السمك المختلفة

حافظي سيدتى على أن تفحصي نظرك عند الطبيب دائما لمعرفة إذا وجد ضرر لقدر الله في أي وقت والعمل على علاجه فورا حتى لا يتسبب لك الأذى إذا قومتِ بإهمال الأمر لفترة طويلة

وحاولي أيضًا أن تقومي بالحفاظ على عدساتك اللاصقة والإعتناء بها لأن العدسات من أكثر الأشياء حساسية لأنها تكون بداخل جوف العين وتلامسها بطريقة مباشرة جدًا.

واحرصي دائمًا على أن تتذكري نزع العدسات من عينك قبل النوم وتعقيمها جيدًا بالمحلول الخاص بها وتعقيم عينك أيضًا وغسلها جيدًا من أي آثار للمكياج أو ما شابه ذلك وفي الصباح حاولي ألا تبعدي النظارة أو العدسات اللاصقة الخاصة بك عن عينك إن كانت مخصصة للنظر أما إن كانت تجميلية فلكي أن تختاري سيدتي.

وأيضًا احرصي على أن تتذكري موعد تغيير العدسات إن كانت سنويًا أو شهريًا أو يوميًا حتى لا تسبب لكي الضرر.

شبكةعيونالإخبارية

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