بالصور عاصفة رملية تضرب الوادي الجديد.. وتوقف حركة الطرق

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ضربت عاصفة رملية شديدة، محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عقب تغير مفاجئ في حالة الجو، ما تسبب في توقف حركة مرور السيارات بالطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل اسيوط ، لبعض الوقت .

وأطلقت مديرية أمن الوادي الجديد ، تحذيراتها لقائدي المركبات، بضرورة توخي الحذر عند مواصلة السيرعلي الطرق السريعة والطرق الداخلية ، والالتزام بقواعد السرعات المقررة ، والتوقف تماما عن السيرعند انعدام الرؤيا.

وأكد اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري في حدوث أي نتائج للعاصفة، لافتا إلى عدم تلقي المحافظة أي بلاغات أو مشاكل نتائجة عن التغير المفاجئ في الجو حتي الآن.