«تجارية الجيزة» تنظم معرضا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

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تنظم غرفة التجارية بالجيزة، اليوم السبت، معرضًا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمشاركة 50 شركة على مساحة 1200 متر مربع.

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إن المعرض يأتي استكمالًا لسلسلة المشروعات التى بدأتها الغرفة بالتعاون والتنسيق مع اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، لتقديم الخدمات لمواطني الجيزة، ومنها على سبيل المثال إقامة منافذ دائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة التموين.

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وأشار ناصر، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الثقافة لإقامة المعرض على أرض هيئة الكتاب التابعة للوزارة بمنطقة فيصل، موضحًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات أعضاء الغرفة على المشاركة بالمعرض، حرصًا منها على عرض كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن الغرفة حرصت على أن تكون مشاركة الشركات والمصانع بالمعرض مجانية بدون تقاضى أية رسوم.

وتوقع رئيس الغرفة، أن يستمر المعرض المقرر له 15 يومًا، لما هو أبعد من ذلك وسط إقبال الشركات على المشاركة، مشيرًا إلى أن المعرض ستشارك به 50 شركة تعمل فى مجالات السلع الغذائية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية.