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طوارئ بمطار القاهرة لتأمين شحنتي نظائر مشعة من تركيا وفرنسا

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طوارئ بمطار القاهرة لتأمين شحنتي نظائر مشعة من تركيا وفرنسا طوارئ بمطار القاهرة لتأمين شحنتي نظائر مشعة من تركيا وفرنسا

التحرير

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اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم السبت، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل شحنتي نظائر مشعة، قادمة من تركيا وفرنسا؛ لاستخدامها في عمليات علاج الأورام بعددٍ من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وقالت مصادر مطلعة بالقرية، في تصريحاتٍ صحفية، إنَّ الشحنة الأولى وصلت داخل طرد بوزن 73 كيلو جرامًا من النظائر المشعة على رحلة طيران الإمارات القادمة من تركيا عن طريق دبي.

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وأضافت أنَّ الشحنة الثانية وصلت داخل عشرة طرود بوزن 55 كيلو جرامًا على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، لافتةً إلى تولي فريق فني من خبراء هيئة الطاقة الذرية فحص الشحنتين؛ للتأكُّد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية منهما، وتمَّ الإفراج عنهما ونقلهما وسط حراسة إلى مخازن شركة "سيمتوتريد" بالنسبة للشحنة الأولى و"جاما تريد" للثانية لإعدادهما للاستخدام في علاج الأورام.

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التحرير

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