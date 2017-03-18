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تعديل لائحة «العمالة غير المنتظمة» لإدراج مزايا اجتماعية وصحية

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تعديل لائحة «العمالة غير المنتظمة» لإدراج مزايا اجتماعية وصحية تعديل لائحة «العمالة غير المنتظمة» لإدراج مزايا اجتماعية وصحية

التحرير

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أكَّد محمد سعفان وزير القوى العاملة حرص الوزارة على رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لوضع تصور وأفكار لتعديل لائحة صندوق رعاية هذه الفئة الحالية، وإنشاء قاعدة بيانات لها، ووضع مزايا من رعاية تأمينية واجتماعية وصحية لجذب هذه العمالة للتسجيل والاشتراك بصندوق رعايتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه الوزير بديوان عام الوزارة، اليوم السبت؛ لبحث سبل تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق العمالة غير المنتظمة، بحضور نيفين راضي مساعد أول وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، وعمر محمد حسن مستشار الوزيرة، وبهاء شوقي عبد العزيز مدير برنامج "فرصة" بوزارة التضامن، ومصطفى عيادة مدير عام إدارة العمالة غيرة المنتظمة والعجزة والأقزام بوزارة القوى العاملة.

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وقال الوزير إنَّ الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق رعاية هذه الفئة هو تقديم الرعاية والحماية لها التي تشمل قطاعًا عريضًا من العمال بالمقاولات والمتجولين الذين لا يتبعون منشأة بعينها، مؤكِّدًا ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لهم حتى يسهل رعايتهم اجتماعيًّا وصحيًا والتأمين عليهم.

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التحرير

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