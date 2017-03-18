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رئيس تنزانيا السابق يصل القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية

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رئيس تنزانيا السابق يصل القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية رئيس تنزانيا السابق يصل القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية

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وصل رئيس تنزانيا السابق جاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، إلى القاهرة اليوم السبت، قادمًا من إثيوبيا، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في الاجتماع الرباعي الذي يعقد خلال ساعات بمقر الجامعة العربية؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

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وتأتي مشاركة "كيكويتي" في الاجتماع الرباعي ضمن مشاركة وفد الاتحاد الإفريقي إلى جانب مشاركة جامعة الدول العربية برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر.

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