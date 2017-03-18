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هذه الأطعمة لا تزيد الوزن إذا أكلتها قبل النوم

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هذه الأطعمة لا تزيد الوزن إذا أكلتها قبل النوم هذه الأطعمة لا تزيد الوزن إذا أكلتها قبل النوم

للأكل قبل النوم أسباب عديدة، وهو عادة ليس من السهل التغلب عليها، لكن يحذّر خبراء التغذية من أن الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل يصعب حرقها، وتسبب تراكم خاصة حول البطن.

 الأطعمة التي لا تؤثر على الرشاقة إذا أكلتها قبل النوم :

اللبن (الزبادي) :

يمتاز اللبن بأنه مصدر رائع للبروتين الذي يعزّز الإحساس بالشبع، وإذا اخترت الأنواع الخالية من السكر وقليلة الدسم مع إضافة بعض الفواكه الطازجة إليها ستشعر بالشبع بسهولة، وتزوّد جسمك بالكالسيوم والألياف ولن يزداد وزنك.


الكرز :

 يعتبر الكرز من أفضل الفواكه لفترة ما بعد العشاء لأنه غني بالألياف التي تمنح الإحساس بالامتلاء، ولأنه يحتوي على الميلاتونين الذي يساعد على النعاس، كما أن الكرز غني بمضادات الأكسدة التي تحارب  الالتهابات.

الديك الرومي : 

تناول بعض شرائح الديك الرومي كوجبة خفيفة قبل النوم لتشعر بالشبع، وتنعس بسهولة. يمتاز الديك الرومي بأنه خالٍ تقريباً من الدهون، ويزوّد الجسم بفيتامينات "ب" التي تساعد على الاسترخاء والنوم.


الموز : 

يحتوي الموز على مادة تريبتوفان التي تساعد على النوم بسهولة، كما أنه غني بالألياف التي تمنح الإحساس بالشبع، ويرضي ذوق من يحتاجون إلى طعام سكري قبل النوم.


الشوكولا بالحليب :

هذا المشروب غني بالسكر لكنه يساعد على الإحساس بالشبع ويزوّد الجسم بالكالسيوم والبروتين والأحماض الأمينية. لا تشرب كميات كبيرة من الشوكولا بالحليب، لكن يمكنك استهلاك الكمية المعتدلة قبل  النوم باطمئنان.


اللوز : 

إذا كنت تشتهي طعاماً مالحاً في المساء سيكون اللوز أفضل وجبة خفيفة تمنحك الشعور بالشبع وترضي رغبتك في المذاق المالح، وتزوّد الجسم بالكالسيوم والبروتين ودهون أوميغا3 الصحية.

 

المصدر:24 طب وصحة

 

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