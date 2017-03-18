أخبار عاجلة

شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار» -
هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو || انتبه .. "حرام" يفعله الناس عند استبدال الذهب

Google+ Print
بالفيديو || انتبه .. "حرام" يفعله الناس عند استبدال الذهب بالفيديو || انتبه .. "حرام" يفعله الناس عند استبدال الذهب

رد الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، "، على متصلة تقول:" قرأت بأن إستبدال الذهب القديم بذهب جديد ودفع الفرق نقدا لا يجوز شرعا، فهل هذا صحيح؟ ولو كانت قطعة أرض في منطقة معينة هل يجوز إستبدالها بقطعة أخرى ودفع الفرق؟"، قائلًا: أن هذا الحال من الربا، والجائز أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
 
واستشهد الروبي بحديث النبي صلى اله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"، وقال أيضا :" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ".
 
وأكد الروبي في برنامج "فتاوي" على فضائية "الحياة"، أن استبدال الذهب القديم بالذهب الحديث خطأ وربا ولا يجوز، ومن الواجب أن أبيع الذهب القديم واشتري الذهب الحديث وأعرف قيمته وأدفع له النقود، وهذا ما يتم في محلات المجوهرات عامة، مضيفا بأن نظام المبادلة في أي شئ خطأ وربا ولا يجوز فلابد أن يكون هناك بيع للشئ القديم ثم أشتري الجديد تكون بمبدأ البيع والشراء فقط.
المصدر:صدي البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي