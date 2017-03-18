بالفيديو || انتبه .. "حرام" يفعله الناس عند استبدال الذهب

سمر العشري

رد الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، "، على متصلة تقول:" قرأت بأن إستبدال الذهب القديم بذهب جديد ودفع الفرق نقدا لا يجوز شرعا، فهل هذا صحيح؟ ولو كانت قطعة أرض في منطقة معينة هل يجوز إستبدالها بقطعة أخرى ودفع الفرق؟"، قائلًا: أن هذا الحال من الربا، والجائز أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة.

واستشهد الروبي بحديث النبي صلى اله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"، وقال أيضا :" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ".

وأكد الروبي في برنامج "فتاوي" على فضائية "الحياة"، أن استبدال الذهب القديم بالذهب الحديث خطأ وربا ولا يجوز، ومن الواجب أن أبيع الذهب القديم واشتري الذهب الحديث وأعرف قيمته وأدفع له النقود، وهذا ما يتم في محلات المجوهرات عامة، مضيفا بأن نظام المبادلة في أي شئ خطأ وربا ولا يجوز فلابد أن يكون هناك بيع للشئ القديم ثم أشتري الجديد تكون بمبدأ البيع والشراء فقط.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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