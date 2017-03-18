بالفيديو || ترامب يرفض مصافحة ميركل

سمر العشري

قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحرج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حين تجاهل طلبها بمصافحته باليد، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة بالبيت الأبيض، لبحث ملامح التعاون بين البلدين في الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن المصورين الصحفيين الذين حضروا لنقل اللقاء طلبوا من الزعيمين مصافحة بعضهما البعض، فتوجهت ميركل إلى ترامب بسؤالها "هل تمانع المصافحة؟"، فالتفت إليها الرئيس الأمريكي للحظات قبل أن يعتدل مرة أخرى بسرعة ليضع كفيه بين ركبتيه.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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