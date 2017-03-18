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إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت ستصاب بالجلطة بعد شهر

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إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت ستصاب بالجلطة بعد شهر إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت ستصاب بالجلطة بعد شهر

تعتبر أمراض القلب واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا في وقتنا الحالى، الأمر الذي يتسبب في وفاة المئات سنويًا، كونه يسبب الوفاة المفاجئة، وكثير من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يلتفتون كثيرًا إلى خطورة التعرض للنوبات القلبية.
 
وسلط موقع "هيلث"، الأمريكى، الضوء على الأعراض التي تظهر على الجسم لتخبر المرء أنه عرضة للإصابة بالجلطة بعد مرور شهر من ظهورها، ولعل أهم تلك الأعراض، الشعور بالضيق في الصدر، بالإضافة إلى الشعور الدائم بالتعب والإرهاق حتى مع بذل مجهود بسيط.
 
ووفقًا لما جاء في الموقع تعتبر الشعور بالدوخة يرجع إلى ضعف عضلة القلب وتقصير الدورة الدموية إلى الجسم، وكذلك تورم أجزاء الجسم مثل الكاحلين والقدمين والساقين، علاوة على ضيق التنفس كون المصابين بخلل فى القلب لا يصل إليه الأكسجين بصورة منضبطة.
 
المصدر:صدي البلد

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