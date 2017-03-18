صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل «السوشيال ميديا»

سمر العشري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بسبب الصور الأخيرة التي نشرتها الإعلامية ياسمين الخطيب، من داخل مولد الشيخ الرفاعي.

وظهرت «الخطيب» في الصور وهي ترتدي الحجاب، وكتبت عليها: «مباشر من الليلة الكبيرة لشيخ الطرائق سيدي الرفاعي.. مدد بلا عدد».

وبعد نشر الإعلامية الشهيرة صورها من داخل المولد، حدثت حالة من الجدل، بين النشطاء، حول حقيقة انتمائها للصوفية، وللطريقة الرفاعية بالتحديد، بل وصل الأمر إلى توجيه الاتهامات لها بالانتماء إلى الشيعة.

وعلق أحد الأشخاص على حساب ياسمين الخطيب بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أنتِ من الشيعة»، فيما تسأل آخرون إذا كانت تنتمي للدين المسيحي، حيث علقت إحدى الفتيات: «إنتي مسيحية ولا مسلمة؟»، وقال آخر:«مسيحية صوفية».

المصدر:الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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