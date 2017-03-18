أخبار عاجلة

شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار» -
هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل "السوشيال ميديا"

Google+ Print
صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل "السوشيال ميديا" صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل "السوشيال ميديا"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بسبب الصور الأخيرة التي نشرتها الإعلامية ياسمين الخطيب، من داخل مولد الشيخ الرفاعي.
 
وظهرت «الخطيب» في الصور وهي ترتدي الحجاب، وكتبت عليها: «مباشر من الليلة الكبيرة لشيخ الطرائق سيدي الرفاعي.. مدد بلا عدد».
 
وبعد نشر الإعلامية الشهيرة صورها من داخل المولد، حدثت حالة من الجدل، بين النشطاء، حول حقيقة انتمائها للصوفية، وللطريقة الرفاعية بالتحديد، بل وصل الأمر إلى توجيه الاتهامات لها بالانتماء إلى الشيعة.
 
وعلق أحد الأشخاص على حساب ياسمين الخطيب بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أنتِ من الشيعة»، فيما تسأل آخرون إذا كانت تنتمي للدين المسيحي، حيث علقت إحدى الفتيات: «إنتي مسيحية ولا مسلمة؟»، وقال آخر:«مسيحية صوفية».
صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل «السوشيال ميديا»
صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل «السوشيال ميديا»
صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل «السوشيال ميديا»
صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل «السوشيال ميديا»
صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل «السوشيال ميديا»صور جديدة لياسمين الخطيب تُثير جدل «السوشيال ميديا»
المصدر:الدستور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار