بالصور.. "كيت ميدلتون" أميرة ثلجية في آخر ظهور لها

كتبت - هاجر حاتم:

ظهرت دوقة كامبريدج الأميرة "كيت ميدلتون" بفستان من اللون الثلجي، بآخر ظهور لها في مدينة باريس، وذلك بحفل الـ "gala".

وتميز هذا الفستان بلونه الثلجي الممزوج بالفيروزي، الذي كان مناسبًا لبشرة "ميدلتون" مع تطريزات الورود البسيطة، من توقيع دار أزياء "Jenny Packham"، وارتدت معه اكسسورات بسيطة منها "إسوارة اليد" وخاتم ألماسي في اليد الأخرى، وقامت برفع شعرها للوراء، ويذكر أن سعر الفستان 3135 دولار، وذلك وفقًا لما ضكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.