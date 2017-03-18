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جريمة مروعة تهز باريس

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جريمة مروعة تهز باريس جريمة مروعة تهز باريس

ألقت السلطات الأمنية في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، القبض على رجل ذبح والده وشقيقه، في جريمة قتل مروعة.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن المتهم، الذي كان يرتدي جلبابا، ذبح أبه وشقيقه أمام أنظار المارة بشارع دو مونتريويل فى شرق باريس، صباح الجمعة، وبعدها صرخ قائلا "الله أكبر".
 
وحضرت السلطات الأمنية، على وجه السرعة، إلى عين المكان، واعتقلت المتهم (31 عاما)، بعدما وجدته جالسا بالقرب من الجثتين.
 
فيما ذكر موقع "إر تي إل" الفرنسي أن الجريمة المروعة وقعت في بهو إحدى الشقق الموجودة في شارع دو مونتريويل، مشيرا إلى أن الشرطة وضعت المتهم تحت أنظار الحراسة النظرية.
 
كما أوضح نقلا عن مصادره أن "المتهم ربما أقدم على فعلته بسبب مشكلات عائلية".
 
بينما قالت تقارير إعلامية فرنسية أخرى إن أسرة المتهم، حذرت في وقت سابق، من "تطرف محتمل" للموقوف، فيما لم تأخذ العناصر الأمنية هذا التحذير على محمل الجد.
 
وتولت الشرطة القضائية التحقيق في الحادث، في وقت انتشرت فيه قوات أمنية في الحي الذي وقعت فيه الجريمة بصفة مؤقتة،و ليتسنى للجهات المعنية إتمام مهامها.
 
المصدر:صدي البلد

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رئيس قسم الأخبار