شاهد || طفلة تسير بين الذئاب والدببة لإنقاذ جدتها "فشلت محاولتها للأسف"

سمر العشري

عندما استيقظت الطفلة ساجلانا، 4 سنوات، ووجدت جدتها التي تعيش معها بلا حراك، لم تظل الطفلة مكانها دون أن تفعل شيئًا، بل انطلقت سريعًا خارج المنزل لتبحث عن أي شخص لمساعدة جدتها المريضة، فسارت 8 كيلو مترات على قدميها في مدينة سيبريا المتجمدة، حتى وصلت للبلدة المجاورة.

وانطلقت الفتاة في طريق وسط غابات مدينة سيبريا المتجمدة، والتي تشتهر بوجود الدببة والذئاب، حتى وصلت إلى البلدة المجاورة، ولكن عندما وصلت الفتاة، كانت في حالة صحية سيئة، حيث كانت تعاني من انخفاض حاد في درجة الحرارة.

وبعد أن قطعت الطفلة ذلك الطريق الطويل، وكانت حياتها معرضة للخطر، لم تتمكن الشرطة التي عثرت على الطفلة من إنقاذ الجدة، ومساعدتها، فقد توفيت بعد تعرضها لنوبة قلبية، حسب ما ذكر موقع «سبوتنيك» الروسي.

وذكر بيان صادر عن الشرطة الروسية أن المسعفين فحصوا الطفلة لدى وصولها البلدة، إلا أنها كانت في حالة سيئة، كما اتجهوا لمنزل الجدة، التي كانت فقدت بصرها، وكانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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