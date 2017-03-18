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الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة سلاح

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الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة سلاح الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة سلاح

نستعرض لكم كيفية الحصول على رخصة سلاح .

أولاً : الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة سلاح، وتتمثل في :
 
1- صحيفة الحالة الجنائية. 
 
2- صورتين شخصيتين.
 
3- – صورة المؤهل الدراسي.
 
4 - إثبات اللياقة الطبية، بموجب شهادتين طبيتين (باطني – ) مع تحديد فصيلة الدم، مختومتين من أي مستشفى حكومي.
 
5- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول. 
 
6- بيان بمبررات الترخيص وأي أوراق رسمية.
 

ثانيا: الشروط الواجب توافرها لطالب الحصول على رخصة سلاح

1- ألا يقل سن طالب الحصول على رخصة سلاح عن 21 سنة.
 
2- ألا يكون قد ثبت إصابته بمرض نفسي أو عقلي.
 
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس، لمدة سنة على الأقل، في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض. 
 
4- ألا يكون صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس، ولو لأقل من سنة، في إحدى الجرائم. 
 
5- ألا يكون حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح. 
 
6- ألا يكون حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو إتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
 
7- ألا يكون من المتشردين أو المشتبه بهم أو الموضوعين تحت المراقبة.
 
8- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية لحمل السلاح. 
 
9- أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.
 
10- يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص. 
 

ثالثا: طريقة عمل رخصة سلاح

1- التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامتك؛ لتقديم المستندات. 
 
2- يتم تسليم المستندات للضابط المختص، أو مأمور القسم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل سلاح مرخص.
 
3- يتم استلام خطاب معتمد من القسم للتوجه به لمركز تدريب المديرية، خلال 3 أسابيع؛ لاختبارك في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصيره بالأحوال القانونية التي يستخدم فيها.
 
4- يتم استلام خطاب معتمد من مركز تدريب المديرية بإتمام الدورة؛ للتوجه إلى القسم أو المركز التابع له؛ لاستكمال إجراءات البت في طلب الترخيص.
 
المصدر:فيتو

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رئيس قسم الأخبار

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