سمر العشري

نستعرض لكم كيفية الحصول على رخصة سلاح .

أولاً : الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة سلاح، وتتمثل في :

1- صحيفة الحالة الجنائية.

2- صورتين شخصيتين.

3- – صورة المؤهل الدراسي.

4 - إثبات اللياقة الطبية، بموجب شهادتين طبيتين (باطني – عيون ) مع تحديد فصيلة الدم، مختومتين من أي مستشفى حكومي.

5- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

6- بيان بمبررات الترخيص وأي أوراق رسمية.

ثانيا: الشروط الواجب توافرها لطالب الحصول على رخصة سلاح

1- ألا يقل سن طالب الحصول على رخصة سلاح عن 21 سنة.

2- ألا يكون قد ثبت إصابته بمرض نفسي أو عقلي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس، لمدة سنة على الأقل، في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.

4- ألا يكون صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس، ولو لأقل من سنة، في إحدى الجرائم.

5- ألا يكون حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح.

6- ألا يكون حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو إتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

7- ألا يكون من المتشردين أو المشتبه بهم أو الموضوعين تحت المراقبة.

8- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية لحمل السلاح.

9- أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.

10- يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص.

ثالثا: طريقة عمل رخصة سلاح

1- التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامتك؛ لتقديم المستندات.

2- يتم تسليم المستندات للضابط المختص، أو مأمور القسم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل سلاح مرخص.

3- يتم استلام خطاب معتمد من القسم للتوجه به لمركز تدريب المديرية، خلال 3 أسابيع؛ لاختبارك في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصيره بالأحوال القانونية التي يستخدم فيها.

4- يتم استلام خطاب معتمد من مركز تدريب المديرية بإتمام الدورة؛ للتوجه إلى القسم أو المركز التابع له؛ لاستكمال إجراءات البت في طلب الترخيص.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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