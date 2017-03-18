اليوم.. نظر طعن الحكومة على وقف تخصيص أرض لإقامة سجن مركزي بالبحيرة
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بالفيديو.. طفلة إمبابة: "بابا وماما قالولي انزلي بسرعة البيت بيقع.. وملحقتش الامتحان"
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اليوم.. نظر طعن الحكومة على وقف تخصيص أرض لإقامة سجن مركزي بالبحيرة
اليوم.. نظر طعن 21 متهمًا على حكم حبسهم في "شغب المنصورة"
اليوم.. محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات
اليوم.. نظر طعن "القومي للاتصالات" على غلق "يوتيوب" لمدة شهر
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