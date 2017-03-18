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اليوم.. نظر طعن الحكومة على وقف تخصيص أرض لإقامة سجن مركزي بالبحيرة

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اليوم.. نظر طعن الحكومة على وقف تخصيص أرض لإقامة سجن مركزي بالبحيرة

اليوم.. نظر طعن على وقف تخصيص أرض لإقامة سجن مركزي بالبحيرة

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