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‏غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الطقس

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‏غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الطقس ‏غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الطقس

التحرير

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أعلن رضا الغندور الناطق باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أنَّ إدارة الحركة بالميناء قررت في السادسة والنصف من صباح اليوم السبت غلق البوغاز؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وذلك بعد قياس الأرصدة الجومائية التي أكدت ارتفاع الموج وسرعة الرياح بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية داخل الميناء. 

وقال الغندور، في تصريحاتٍ صحفية، إنَّ قرار غلق البوغاز جاء حفاظًا على سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.

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من ناحية أخرى، أكَّد اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية، مشدِّدًا على جاهزية وحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية على مدار الساعة لتلقي أي استغاثات والتعامل معها على الفور.‏

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