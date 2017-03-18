10 أشياء أبعديها فورًا عن حمامك

سمر العشري

يعتقد الكثير منّا أن الحمام أفضل مكان لحفظ العديد من الأشياء كالمناشف ومستحضرات العناية بالبشرة والأدوية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تلك العادة صحيحة، فحفظك لهذه الأغراض إلى جانب أغراض ومستلزمات شخصية أخرى في الحمام قد يسبب تلفها مع الوقت، وذلك لتعرضها للرطوبة المستمرة وغيرها من الأسباب، لذلك إليكِ بعض الأشياء التي يجب ألا تحتفظي بها في الحمام وعليكِ إزالتها فورًا.

الصابون القطع:

تتعرض قطع الصابون للرطوبة الزائدة، ما يجعل قطعة الصابون لينة ومتسخة، فضلًا عن حاجتك المستمرة لتنظيف حامل الصابون من البقايا، لذلك ينصح أن تستخدمي الصابون السائل في الحمام.

المناشف المبللة:

يجب أن تحفظي المناشف في مكان جاف وبارد، واحرصي على أن تعرضيها لأشعة الشمس بعد كل استعمال، فدرجات الرطوبة المرتفعة في الحمام تسبب ظهور العفن على المناشف المحفوظة بداخلها.

مستحضرات التجميل:

يجب ألا تحتفظي بمستحضرات التجميل، سواء كانت جافة أو سائلة، في درجات رطوبة عالية كالحمام، ولكن احفظيها في درجة حرارة الغرفة العادية كغرفة النوم، فوجود هذه المستحضرات في الحمام يغير من تركيبتها ويتلفها في الكثير من الأحيان.

شفرات الحلاقة:

يسبب الاحتفاظ بشفرات الحلاقة في الحمام تعرضها للصدأ بسرعة بفعل الرطوبة، واستعمالها بهذه الحالة قد يعرضك للتسمم.

الأجهزة الإلكترونية:

معظم الأجهزة الإلكترونية غير مقاومة للماء، والبعض منا يحتفظ بها في الحمام، كماكينة إزالة الشعر والسشوار وغيرها من الأجهزة، فتكون عرضة للتلف بسبب الأجواء الرطبة في الحمام، لذلك إما أن تحتفظي بمثل هذه الأجهزة في أماكن بعيدة عن الحمام أو تقتني أجهزة إلكترونية مضادة للماء.

طلاء الأظافر:

الاحتفاظ بطلاء أظافرك في مكان متقلب في الحرارة والرطوبة يسرع من تلفها.

المجوهرات:

حفظ الأغراض الثمينة من المعادن والمجوهرات، مثل الساعات والإكسسوارات، في مكان رطب كالحمام يعرضها للتأكسد، ما يسبب فقدان لمعتها ولونها البراق، لذلك يجب أن تحتفظي بها في أماكن باردة وجافة.

الأدوية:

معظمنا يحتفظ بخزانة أدوية في الحمام، وهذه من العادات الخاطئة، فلا يجب أن تحفظ الأدوية في درجات حرارة ورطوبة متقلبة ومرتفعة، لأن درجة الحرارة المناسبة للأدوية تتراوح بين 20- 25 درجة مئوية.

الكتب:

الكثير منا يحب الاستمتاع بقراءة الكتب في الحمام، ولكن الاحتفاظ بالكتب في درجات رطوبة مرتفعة يسبب تلف الورق وسرعة تمزقه وبهتان الحبر.

العطور :

لا تحفظ العطور في الحمام، لنفس السبب المانع لحفظ المجوهرات بسبب التأكسد السريع، وتتسبب الرطوبة أيضًا في فساد رائحتها، بالرغم من المظهر الجميل الذى تضيفه على الحمام.

المصدر:سوبر ماما

شبكةعيونالإخبارية

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