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بالصور || عروس بنها المقتولة بــ19 طعنة قبل زفافها بأيام

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بالصور || عروس بنها المقتولة بــ19 طعنة قبل زفافها بأيام بالصور || عروس بنها المقتولة بــ19 طعنة قبل زفافها بأيام

صورة عروس بنها، المقتولة بـ19 طعنة، داخل منزلها.
 
تعود تفاصيل الواقعة لتلقي رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا مفاده العثور على جثة فتاة تدعي «تقى.ن»، داخل منزلها بقرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها، وذلك حينما تركها أهلها بمفردها وذهبوا لنقل الأثاث الخاص بها لمنزل عريسها بقرية كفر فرسيس المجاورة لهم، استعدادًا لزفافها بعد أيام، وحينما عادوا للمنزل وجدوها ملقاة أرضًا.
 
وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعي، وأفادت المعاينة الأولى لجثة الفتاة بوجود 19 طعنة نافذة، أودت بحياتها.
نتيجة بحث الصور عن عروس بنها المقتولة بـ19 طعنة قبل زفافها بأيام
المصدر:البوابة نيوز

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