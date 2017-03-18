بالصور || عروس بنها المقتولة بــ19 طعنة قبل زفافها بأيام

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا مفاده العثور على جثة فتاة تدعي «تقى.ن»، داخل منزلها بقرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها، وذلك حينما تركها أهلها بمفردها وذهبوا لنقل الأثاث الخاص بها لمنزل عريسها بقرية كفر فرسيس المجاورة لهم، استعدادًا لزفافها بعد أيام، وحينما عادوا للمنزل وجدوها ملقاة أرضًا.