الخلع المتكرر لمفصل الكتف قد يحدث نتيجة الإصابة بالحوادث

أكد الدكتور حازم فاروق استشارى جراحة العظام والكسور والطب الرياضى جامعة القاهرة، أن مشكلة الخلع المتكرر لمفصل الكتف يعانى منها بعض الشباب نتيجة التعرض لحادث أو بدون حوادث ونسبة المرضى الذين يصابون بخلع فى الكتف بدون حادث أصبحت بنسبة كبيرة تتزايد بسبب استخدام الأقراص المخدرة، مثل الترامادول لأن مثل هذه الأقراص المخدرة تؤدى إلى تشنجات فى العضلات، وهذا يؤدى إلى خلع متكرر فى بعض مفاصل الجسم أشهرها الكتف.

والتشخيص واضح بالنسبة للمريض حيث يصاب بألم شديد مفاجئ عند حدوث الخلع وعدم القدرة على تحريك المفصل.

وفى مثل هذه الحالات يحتاج المريض إلى رد للخلع كعلاج أولى بواسطة طبيب ثم بعد ذلك يخضع لإجراء فحوصات واشعات كالرنين المغناطيسى لتشخيص الحالة ومعرفة حالة المفصل.

ويتمثل العلاج فى علاج تحفظى للمرضى الخلع لأول مرة ثم يعقبه فترة من العلاج الطبيعى، وإعادة التأهيل خصوصا إذا كان المريض فى سن الشباب إذا تكرر الخلع عادة ما يحتاج المريض إلى التدخل الجراحى فى السابق، كان التدخل الجراحى يتم بفتح جراحى حوالى 10 سم لنقل أوتار أو قطع عظمية لعدم تكرار الخلع حديثا تم الاستعاضة عن الفتحات الجراحية وعلاج حالات الخلع المتكرر للكتف باستخدام المنظار التشخيصى والعلاجى لمفصل الكتف بدون الحاجة إلى أى فتحات جراحية ويتم تثبيت الغشاء الكبسولى باستخدام المنظار والشفة الغضروفية للمفصل بواسطة كتاتيف أو مسامير ذاتية الامتصاص تذوب فى الجسم بعد فترة تتراوح بين عام وعامين.

ويقول الدكتور حازم قد لا يحتاج المريض إلى تثبيت المفصل بعد العملية بواسطة جبس ويتم البدء فورا بعد إجراء المنظار فى التمرينات واستعادة مدى حركة الكتف، حيث تبدأ التمرينات فورا بعد إجراء الجراحة تحت إشراف دكتور العلاج الطبيعى ثم بعد شهر ونصف يتم متابعة التدريبات فى المنزل.