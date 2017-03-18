بالصور || مشاهير شوههم البوتكس "خدود بلونة وشفايف معوجة والمتحولة"

سمر العشري

تعد عمليات التجميل أمرًا شائعًا في العالم العربي، من دون تفرقة بين المرأة العادية والشهيرة ، لكنها أحيانًا تأتي بنتائج عكسية وقد واستعان الفنانات بالبوتكس والذي يعتبر نوع من انواع عمليات التجميل التي لجأ لها الفنانات والمشاهير للظهور بإطلالات مختلفة ومتميزة تضفى على حضورها طابعًا مميزًا، إلا أنها كغيرها من العمليات الطبية تتعرض للفشل وتسببت في تشوهات غير متوقعة لعدة فنانين .

وكانت احدي الفنانات التي أجرت النجمة اللبنانية اليسا حسب بعض التقارير اللبنانية، إلا أن أحدها باءت بالفشل، بعدما شوهت مظهر فمها.

كشفت الفنانة ميسرة، عن إجرائها حقن البوتكس ، إلا أنها فشلت بطريقة غريبة، حيث سببت لها عاهة مستديمة في وجهها واصبحت بملامح مشوهة وأصيبت بتلوث وشرحت الفنانة أنها خضعت لعملية الحقن، حيث أخذوا كميات من الدهون من جسدها لحقنها في وجهها وخدودها. وعقب الحقن، تعرضت الفنانة لنقص شديد في وزنها وأصيبت بتلوث ميكروبي في حاجبها الأيسر. وهذا الميكروب كان يمكن أن يصيبها بالتسمم ويؤدي للوفاة، لذا خضعت لعملية جراحية أخرى للتخلص من الميكروب الذي كاد يتسبب بتسمم أسنانها وخدودها.

كما ظهرت مؤخرا الفنانة غادة عبد الرازق بملامح منتفخة ولك بسبب البوتكس الذي غير من ملامحها وها مااثار الجدل ضدها .

واجرت أيضًا الفنانة إلهام شاهين جراحة تجميلية في شفاتها، وحقنت الشفاه العليا بمادة "الكولاجين" لتبدو أكثر تحديدًا، إلا أنها فشلت.

وأسفرت قوة الحقن، عن تغير كبير في الشكل، حيث بدت الشفاه العليا غليظة أكثر من اللازم، ما أفقد وجهها كثيرا من جاذبيته.

اما عن الفنانة حورية التي فقدت جمالها بسبب البوتكس وعمليات التجميل عملية تجميل في أنفها، إلا أنها تسببت في إعوجاجها بشكل غريب، وهو ما ندمت عليه ملكة جمال مصر السابقة.

من الفنانات القلائل اللاتي اعترفن بخطأهم، حيث أعربت عن ندمها الشديد لإجرائها عملية حقن بالبوتوكس لوجهها، وذلك بعد قرارها بإجراء العملية عن اقتناع.

وأرجعت الأمر إلى عدم شعورها بالارتياح، كما أحست بعدم قدرتها على التعبير بوجهها كما يجب.

لجأت الممثلة الشابة ملك قورة، الجمهور بجلسة تصوير جديدة، وظهرت ملك بإطلالة جديدة وغريبة، وتغيرت ملامحها تمامًا.

واعتمدت ملك، فى "اللوك" الجديد على الظهور بشكل مختلف عما اعتاد عليه جمهورها، مما دفع البعض للتأكيد على إجرائها عمليات تجميل، ولكنها فاشلة، حيث ظهرت بشفاه ممتلئة، وهي دائما كانت ذات شفاه رفيعة .

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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