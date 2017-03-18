تناولك للوجبات الصحية في منتصف النهار يمنحك النشاط والقوة

تنصح خبيرة التغذية الفرنسية ناتالي فيجرو المسئولة عن مركز التغذية الفرنسي دي ترم دوبريد في باريس بتناول الوجبات الصحية المفيدة عند الشعور بالجوع مبكرا في الساعة الحادية عشر صباحا خاصة الوجبات الغنية بالبروتينات الجبن الأبيض مع ثمرة تفاح الغنية بمادة البكتين والكمثرى المليئة بالألياف، مع تناول مشروب القرفة.

كما أشارت خبيرة التغذية إلى أن ثمار الأفوكادو تعمل على تغذية الجلد، وتعد مصدرا رئيسيا لفيتامين "هـــ" المكافح لخطى شيخوخة الخلايا، موضحة أن ثمار الكيوي غنية بفيتامين "ج" العنصر الرئيسي لإنتاج مادة الكولاجين لشباب دائم، إلى جانب عصير الليمون و النعناع.

وتنصح ناتالى فيجرو بتناول البنجر لتعزيز وتقوية النظر، جنبا إلى جنب الريحان وحبوب الكينواه التي تشبه القمح والتي يتم زراعتها في أمريكا الوسطى على أن يتم سلقها قبل الطهو.

وفى نهاية الأمر، توجز خبيرة التغذية الفرنسية نصائحها فى أهمية تناول ثلاث ثمرات من الفاكهة الموز، الكيوي، والتوت يوميا.​