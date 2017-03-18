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تناولك للوجبات الصحية في منتصف النهار يمنحك النشاط والقوة

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تناولك للوجبات الصحية في منتصف النهار يمنحك النشاط والقوة تناولك للوجبات الصحية في منتصف النهار يمنحك النشاط والقوة

مصراوي Masrawy

تناولك للوجبات الصحية في منتصف النهار يمنحك النشا

 

تنصح خبيرة التغذية الفرنسية ناتالي فيجرو المسئولة عن مركز التغذية الفرنسي دي ترم دوبريد في باريس بتناول الوجبات الصحية المفيدة عند الشعور بالجوع مبكرا في الساعة الحادية عشر صباحا خاصة الوجبات الغنية بالبروتينات الجبن الأبيض مع ثمرة تفاح الغنية بمادة البكتين والكمثرى المليئة بالألياف، مع تناول مشروب القرفة.

كما أشارت خبيرة التغذية إلى أن ثمار الأفوكادو تعمل على تغذية الجلد، وتعد مصدرا رئيسيا لفيتامين "هـــ" المكافح لخطى شيخوخة الخلايا، موضحة أن ثمار الكيوي غنية بفيتامين "ج" العنصر الرئيسي لإنتاج مادة الكولاجين لشباب دائم، إلى جانب عصير الليمون و النعناع.

وتنصح ناتالى فيجرو بتناول البنجر لتعزيز وتقوية النظر، جنبا إلى جنب الريحان وحبوب الكينواه التي تشبه القمح والتي يتم زراعتها في أمريكا الوسطى على أن يتم سلقها قبل الطهو.

وفى نهاية الأمر، توجز خبيرة التغذية الفرنسية نصائحها فى أهمية تناول ثلاث ثمرات من الفاكهة الموز، الكيوي، والتوت يوميا.​

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مصراوي Masrawy

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