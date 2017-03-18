محافظ جنوب سيناء يهدي نائبة إنجليزية «سجادة»
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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفدا برلمانيا إنجليزيا جاء فى زيارة خاصة إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد المنشآت السياحية.
وأشاد الوفد الأجنبي بالطبيعة الخلابة التي تشتهر بها المدينة ومدي توافر الأمن والأمان بها.
وقام الوفد البريطاني بزيارة لمنطقة السوق القديمة ومسجد الصحابة، وأعربوا عن انبهارهم به، والتقطوا له العديد من الصور باعتباره مزارا سياحيا أيضا.
من جانبه توقع المحافظ عودة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ كسابق عهدها، وطالب أعضاء الوفد بنقل الصورة الإيجابية كما رءوها خلال زيارتهم، وأن يكونوا سفراء سلام للمدينة.
ووجه المحافظ للوفد دعوة على العشاء وقديم هدايا تذكارية عبارة عن سجادة حائط صناعة يدوية مصرية لرئيس الوفد وتمثال لجمل للنائبة البرلمانية تذكارا لها، وتم تسليم الأعضاء كتابا إلكترونيا به فيلم تسجيلي يظهر المقاصد السياحية على أرض المحافظة.