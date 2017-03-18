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وزارة الداخلية تبدأ قبول طلبات التقدم لحج القرعة

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وزارة الداخلية تبدأ قبول طلبات التقدم لحج القرعة وزارة الداخلية تبدأ قبول طلبات التقدم لحج القرعة

التحرير

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تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، في قبول طلبات الراغبين في التقدم لحج القرعة، وحتى يوم الخميس، الموافق 30 مارس الجاري.

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ويتم قبول الطلبات من خلال مواعيد العمل الرسمية بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، أو من خلال الموقع الإليكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر "الإنترنت"، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن يتم إجراء القرعة من حصة المديرية التابع لها محل إقامة المتقدم الوارد ببطاقة الرقم القومي.

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التحرير

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