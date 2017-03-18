سحر نصر تفتتح منتدى مصر الاقتصادي السنوي التاسع

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تفتتح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، منتدى مصر الاقتصادي السنوي التاسع، الذي تنظمه شركة "سمارت فيجن" للعام التاسع على التوالي.

ويشمل المنتدى عدة جلسات منها، مستقبل البورصة المصرية القلب النابض للاستثمار الغير مباشر في مصر، والطروحات الحكومية في البورصة المصرية، ومناقشة مستقبل الضرائب على البورصة المصرية، وسبل ترويج البورصة المصرية لدى المستثمرين خارج مصر، والتشريعات القانونية الهامة لتحديث عمل البورصة المصرية، وتطوير نظام العمل بشهادات الإيداع الدولية "GDR" ودورها في جذب العملة الصعبة.

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ويشارك في جلسات المؤتمر أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيدة نفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي والتنمية.



وتم توجيه الدعوة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعدد كبير رجال الدولة والمسئولين وكبار رجال الأعمال المصريين بمشاركة رسمية من الجمعية المصرية لشباب الأعمال .