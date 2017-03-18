محافظة البحيرة تحذر المواطنين من الخروج من منازلهم

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تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح فى رفع حالة الطوارئ فى بوغاز رشيد وغلقه مع توقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو، بحسب بيان اليوم السبت.

وأغلقت الأجهزة المسئولة البوغاز حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق بسبب ارتفاع الأمواج.

كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من ارتفاع الأمواج.

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وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، عن تعرض العديد من مراكز المحافظة لرياح شديدة، خاصة فى مراكز رشيد وإدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور وأبو المطامير والنوبارية ووادى النطرون.

وطالبت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المواطنين بأهمية اتباع التعليمات والتنبيه بعدم الخروج في أثناء شدة الرياح أو الاقتراب من أعمدة الكهرباء، والإبلاغ فورا عن أى أحداث ناتجة عن شدة الرياح من خلال رقم 114 الخط الساخن بغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة.