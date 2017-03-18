«عينك أمانة».. حملة توعية صحية بأمراض العيون تستهدف الشباب

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أطلق الدكتور هشام عادل، أستاذ جراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة، حملة "عينك أمانة" تحت شعار المعرفة بداية العلاج، مؤكدًا أن الحملة تندرج تحت إطار التوعية الصحية بأمراض العيون وتستهدف الشباب من الفئة العمرية 20 : 40 عامًا، نظرًا لكونهم مسئولين في هذا العمر عن صحة آبائهم وأبنائهم.

ويقول "عادل"، إنه بسبب نقص التثقيف الصحي يواجه أطباء العيون العديد من الحالات المرضية المتأخرة والتي قد تنتهي بضمور العين وفقدان البصر، في حين أنه لو تم الكشف عن تلك الحالات في مرحلة مبكرة تكون نسبة شفاء معظمها 100 %، فمثلا، اكتشاف ضعف نظر المراهقين لا يصابون به فجأة وإنما يصابون به منذ الطفولة، ومن أعراضه التقرب من التليفزيون بسبب عدم اتضاح الرؤية وهنا على الأبوين التوجه بالطفل إلى طبيب العيون للتأكد من سلامة النظر وعمل نظارة إذا تطلب الأمر حفاظًا على ثبات نظره وعدم تدهور القياس مع مرور الوقت ، وكذلك اذا تم اكتشاف أن الطفل يعاني من كسل بأحد العيني قبل سن 8 سنوات يمكن علاجها بسهولة بالنظارة الالكترونية وبالتالي نجنب الطفل مضاعفات بصرية كبيرة.

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ويتابع أستاذ جراحة العيون، يطلق على مرض المياه الزرقاء "حرامي النظر" لأنها تصيب كبار السن ولا يتم اكتشافها إلا في مرحلة متأخرة بعد الاصابة بها بـ8 سنوات تقريبًا، لذا ننبه الأبناء بضرورة فحص عيون الآباء لدى المختص كل عامين بشكل دوري، وكذلك تجنبًا للأمراض التي تصيب العيون نتيجة الإصابة بالسكر، والتي إن لم تكتشف مبكرًا يلزمها جراحة زراعة قرنية.