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فيديو| أول تصريح لعمرو بدر بعد الفوز في انتخابات «الصحفيين»

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فيديو| أول تصريح لعمرو بدر بعد الفوز في انتخابات «الصحفيين» فيديو| أول تصريح لعمرو بدر بعد الفوز في انتخابات «الصحفيين»

التحرير

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قال عمرو بدر الفائر بمقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي "تحت السن"، إن نجاحه بمثابة رسالة محترمة وواعية من أعضاء الجمعية العمومية، توضح أن الصحفيين متمسكون بالحقوق والحريات.

وأضاف بدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت: "ملتزم بما وعدت به زملائي في برنامجي الانتخابي"، مشيرًا إلى أنه كان لديه أمل كبير في الفوز وثقة كبيرة في الزملاء الصحفيين.

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وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين النتائج اليوم السبت النهائية للمرشحين الفائزين بمقعد العضوية فوق وتحت السن.

وفاز بعضوية مجلس النقابة "فوق السن" كل من جمال عبدالرحيم بـ1182 صوتًا وحسين الزناتي بـ1165 صوتًا، ومحمد خراجة 1152 صوتًا، وفاز بمقاعد "تحت السن" عمرو بدر  بـ755 صوتًا، وأيمن عبدالمجيد بـ763 صوتًا، ومحمد سعد عبدالحفيظ بـ851 صوتًا.

وحسم عبدالمحسن سلامة مقعد النقيب بـ(2475 صوتا) من منافسه الأقوى يحيى قلاش بفارق 585 صوتا.

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التحرير

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