فيديو| مدرب المقاولون: «اللاعب المصري معندوش فهم.. وشتمت اللاعبين»

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أكد محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، عن غضبه الشديد بعد تعادل فريقه مع طلائع الجيش في الجولة 21 من بطولة الدوري الدوري المصري ليفقد فريقه نقطتين كانتا في المتناول.

وقال عودة، في تصريحات بعد المباراة: «اللاعب المصري معندوش فهم أو ثقافة»، مضيفاً: «أدركت أننا سنتراجع بعد طرد لاعب الجيش، وحدث بعدها –دلع- واطمئنان من لاعبي فريقي».

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وأضاف، «شتمت اللاعبين بعد المباراة، ما يغضبني أن نخسر بهذه الطريقة، هذه هي المرة الثانية التي أغضب فيها إلى هذا الحد بعد مباراة الداخلية الأولى في الدوري».